İmamoğlu’ndan adaylık sorusuna ‘türbülanslı’ yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine, “Hayır” demeyeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya, “Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim” yanıtını verdi.

Fotoğraflar: İBB

Akşener, hafta başında, “Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Ben çok çalıştım onlar için. Sayın Kılıçdaroğlu, iki arkadaştan birini aday gösterirse, ‘Hayır’ demeyiz” demişti.

Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini yapan TBM (tünel delme makinesi) geçişi için düzenlenen etkinlikte konuşan İBB başkanı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İYİ Parti liderinin sözleri anımsatılan İmamoğlu şunları söyledi: “Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul’a hizmet üretmeye çalışıyorum. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz; sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar.”

‘Ekonomi varken başka gündemle süreci yoğurmak isteyenler…’

‘Milletin gerçek işlerle muhatap olmak istediğinin’ ve ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunun altını çizen İmamoğlu şöyle devam etti: “Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler… Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul’a hizmet üretmek, Türkiye’nin gündemi de ekonomik sıkıntılar.”

İBB meclisine, ‘Bekletmeyin’ çağrısı

Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattında işletmek üzere 100 yeni araç almak için finans çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını aktaran İmamoğlu,, “Bu ay belediye meclisimizden dış borçlanma için onay aldık. Bu sevindirici. Tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. İstanbul için hayati önem arz eden diğer konularda da bizi bekletmemelerini ve hızlıca bize ayak uydurmalarını her siyasi parti grubuna da buradan tavsiye ediyorum” dedi.

Pendik-Kaynarca bölümü 2023 sonunda hizmete girecek

2050 yılında İstanbul’un karbon nötr kent olmasını hedeflediklerini belirten İBB başkanı, hattın Pendik-Kaynarca bölümünü 2023 yılı sonunda hizmete alacaklarını söyleyerek devam etti: “Burada, Sabiha Gökçen’e vatandaşımızın ulaşmasına dönük çok önemli bir aşamayı bitirmiş olacağız. Yüzde 15’lik bir ilerlemeyi sağladık. İkinci aşamamız ise, Kaynarca Merkez-Tuzla arası olacak. Altı istasyonlu ve 8 kilometreyi aşan bu kısmı 2025’te açmayı hedefliyoruz.”

İstanbul’daki etkin raylı sistem ağının 250 kilometre seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, bu seviyenin düşük olduğunu, hedeflenen 650 kilometrenin de zamanla yetersiz kalacağının altını çizdi.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de şu bilgileri paylaştı: “Anadolu Yakası’nda çalıştırdığımız 8. TBM’imiz. Hattımızın işletme senaryosuna bakarsak; Kadıköy’den gelen bir trenimiz, şu an Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapım işleri devam eden Sabiha Gökçen hattına entegre olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidebilecek. Pendik merkezden binen bir yolcumuz, hiç aktarmasız yine Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidecek. Yine Kadıköy’den binen bir yolcumuz da Tavşantepe’den Kaynarca merkeze kadar hiç aktarmadan gelebilecek. Dolayısıyla aslında Anadolu Yakası’nın ulaşım ağı içerisinde eksik parçaları birleştiren çok önemli bir hattımız bu.”

Eski İBB yönetimi, 13 kilometrelik dokuz istasyonlu iki bağımsız metro hattından oluşan Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattını 2017’de başlattı. 4,9 kilometrelik iki istasyonlu Pendik-Kaynarca ve 9,10 kilometrelik 7 istasyonlu Kaynarca -Tuzla hatlarındaki çalışmalar, fiziki ilerlemesi binde 2 aşamasındayken, ödenek yetersizliği nedeniyle, 2018’de durduruldu. İmamoğlu yönetimindeki İBB, durmuş söz konusu iki hattın finansmanında kullanmak üzere, 8 Kasım 2019’da, Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 86 milyon avro kredi sağladı. Şubat 2020’de temin edilen bu krediyle hatlardaki çalışmalar yeniden başlatıldı. Aralık 2020’de, Eurobond ihracıyla projeye 34 milyon avro daha finans katkısı sağlandı.