Akşam Postası / 28 Aralık 2022

Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında ‘telefon görüşmesi’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beni arayarak yardım istedi” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yalanladı: “Tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin.”

İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak verilen davada gerekçeli karar açıklandı.

Baz etkisi: Enflasyon 18 puan düşebilir

Enflasyon oranının aralıkta yüzde 2,7 artması, yıllık olarak baz etkisi sayesinde yüzde 84,39’dan yüzde 66,8’e kadar düşmesi bekleniyor.

Gezi tutuklularının cezası kesinleşti

Gezi davasında insan hakları aktivisti Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer yedi kişiye verilen 18’er yıl hapis cezaları İstanbul bölge adliye mahkemesince (istinaf) kesinleşti.

Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 19.45’te emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklama yapacak.

Akşener’den görüşme sonrası ilk açıklama: Niye dağılsın altılı masa?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezasının verildiği 14 Aralık’tan beri karşılıklı açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk kez dün baş başa görüştü. Görüşmeyle ilgili ilk kez konuşan Akşener “Niye dağılsın altılı masa” dedi.

Mustafa Şentop: 6 Nisan’dan önce seçim kararı beklemiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Nisan’dan önce erken seçim kararı beklemediğini söyledi. Bu tarih AKP ve MHP’nin hazırladığı yeni seçim yasasının da yürürlüğe gireceği tarih.

Akit yazarının hedef aldığı Özlem Zengin’den yanıt: Erdoğan’la istişare ettik

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’nun, cemaat vakfındaki çocuk istismarı hakkında araştırma önergesi verdiği için ‘CHP’lilerin ekmeğine kaymak sürmekle’ suçladığı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den yanıt geldi.

Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’ye ‘Küçük akıllı’ dedi, MHP’lilerden hakaret yağdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’teki yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, “Küçük aklıyla ‘altılı masa’nın içine fitne sokmaya çalışıyor” deyince MHP’lilerin hedefi tahtasına oturdu.

İstanbul’da doğalgaz hattında patlama: Sabiha Gökçen uçuşları durduruldu

İstanbul Tuzla’da, doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu.

Turkcell için ‘usulsüzlük’ iddiası: Kamu yatırımını halka arz edecek

Turkcell yönetimi, sermayesinin tamamına sahip olduğu Global Tower şirketini borsada halka arz etmeye hazırlandığını duyurmuştu. Şirketin bu işleminin mevzuatlara aykırı olduğu, sonucunda kamuya ait bir yatırımın özel sermayeye geçeceği öne sürüldü.

Yurt dışına çıkmadan ucuza iPhone almanın yolunu buldular: Sigortalı bilet

Türkiye ile yurt dışı arasında git gide artan fiyat makasından dolayı ‘iPhone turizmi’ patlamıştı. Tüketiciler, şimdiyse başka bir ülkeye gitmeden ucuza telefon almanın yolunu buldu.