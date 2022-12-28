Murat Ongun: Soylu’nun ‘PKK’nın dağ kadrosundan’ dediği çalışan şehit kardeşi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef gösterdiği isimlerden birinin ‘şehit yakını’ olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye ‘terör soruşturması’ açmasından sonra başlayan tartışmalar sürüyor.

Ekrem İmamoğlu bugün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına bugün basın toplantısında yanıt vermiş, “Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında Pandora’nın kutusu açılmıştır” demişti.

Soylu da bunun üzerine kameralar karşısında geçmiş ve konuşmasının bir kısmında şunları demişti: “Fikri Karabulut, 2014’te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014’te PKK’ya katıldı.”

İmamoğlu’nun danışmanı Ongun, Twitter’daki paylaşımında Soylu’nun ‘terörist’ diye hedef gösterdiği Muharrem Kılıç’ın şehit kardeşi olduğunu kaydetti: “Süleyman Soylu’nun ‘PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci’ dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.”

Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin. pic.twitter.com/42ol5gQ6Gk — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 28, 2022

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye başlatılan ‘terör soruşturması’nın raporu savcılığa teslim edilmişti. Savcılığın rapor üzerindeki incelemesi devam ederken Diken’e konuşan bakanlık kaynağının aktardığına göre rapordan bazı bölümler iktidara yakın gazetelere gönderildi ve ardı ardına haberleştirilmesi istendi.

Hem Soylu hem de iktidara yakın gazeteler, isimler vererek ‘teröristler işe alındı’ iddiasını savundu. İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararından sonra gelen bu adım, iktidarın belediyeye ‘kayyım’ atamak istediği şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Merkezi de iktidarın İmamoğlu’nu açığa alma veya belediyeye kayyım atama fikrine çok uzak olmadığını düşünüyor.