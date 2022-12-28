Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında ‘telefon görüşmesi’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beni arayarak yardım istedi” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yalanladı: “Tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin.”

Bunun ardından Soylu, yayında İmamoğlu’nun el konan yardım paraları için kendisini aradığını iddia etti.

Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu. (AA)

Soylu, İmamoğlu’nun kendisinden yardım istediğini iddia ettmişti: “İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

Soylu’nun bu iddiasından dakikalar sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, şunları yazdı: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

İmamoğlu’nun bu tweet’inin ardından Soylu, canlı yayındayken karşılık verdi ve bu kez de şu iddiada bulundu:

“Bu yardımların kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra çok doğal olarak bu yardım toplanan paralara el konuldu. İBB başkanı beni aradı, ‘CHP zaten bana karşı, biz hemşeriyiz ne olur beni onlara ezdirme.’

Bunu elbette söyleyemez. Sonra aramızda bir telefon görüşmesi daha geçti. Ondan sonra CHP Genel Merkezi’ne ‘İçişleri bakanı böyle böyle söyledi’ diye beni şikayet etti.”

El konan yardım paraları

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere bazı CHP’li büyükşehir belediyeleri, salgından ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayımlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu.