İBB’nin topladığı 6,2 milyon lira yardım devletin kasasına aktarılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Covid-19 salgınında ihtiyaç sahipleri için topladığı yaklaşık 6,2 milyon liralık yardımın devletin kasasına geçtiği bildirildi.

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere bazı CHP’li büyükşehir belediyeleri, salgından ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayımlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre İBB, ‘Birlikte Başaracağız’ kampanyası kapsamında 6 milyon 212 bin 511 lira 14 kuruş topladı.

Ancak paranın bloke edilmesinin ardından İstanbul Valiliği Denetim Komisyonu, paraların hak sahiplerine iadesini istedi.

Raporda, Yardım Toplama Kanunu’nun 29’uncu maddesinde “İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir” hükmünün yer aldığı belirtildi.

Fatih Kaymakamlığı’nın 8 Şubat 2022’de İBB’ye gönderdiği yazıya göre, belediyenin altı banka hesabındaki 6 milyon 212 bin 511 TL, 100 İsveç Kronu ve 40 avroya el kondu, para, İstanbul Defterdarlığı’na ait üç hesaba aktarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı şöyle yorumladı: “O gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere, o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek. Beddua aldılar.”