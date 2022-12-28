Soylu’nun iddiası: İmamoğlu benden yardım istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Beni arayarak yardım istedi” dedi.

Süleyman Soylu: İmamoğlu beni aradı. (YouTube)

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına bugün basın toplantısında yanıt vermiş, “Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında Pandora’nın kutusu açılmıştır” demişti.

Bunların ardından kamera karşısına geçen Soylu, İmamoğlu’nun kendisinden yardım istediğini iddia etti.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

*İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda “CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun” diye bir ricası da olmuştur. Ama “Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız” dedik ve yaptık.