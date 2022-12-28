İmamoğlu-Soylu polemiğine konu olan ‘yardım’ krizinde neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bugün yaşanan ‘telefon görüşmesi’ polemiği belediyenin pandemi döneminde topladığı yardımlara dayanıyor.

Soylu ve İmamoğlu (Fotoğraf: AA)

İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında ‘terör soruşturması’nda geçen iddiaları reddetmişti. Soylu da, İmamoğlu’nun dediklerine cevap vermek amacıyla basın toplantısı düzenlemişti.

‘Beni bizatihi aramıştır’

Soylu, İmamoğlu’nun geçmiş dönemde kendisinden yardım istediğini iddia ettmişti: “İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

‘Kuyruklu yalan’

Soylu’nun bu iddiasından dakikalar sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, şunları yazdı: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

Soylu yayında karşılık verdi

İmamoğlu’nun bu tweet’inin ardından Soylu, canlı yayındayken karşılık verdi ve bu kez de şu iddiada bulundu: “Bu yardımların kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra çok doğal olarak bu yardım toplanan paralara el konuldu. İBB başkanı beni aradı, ‘CHP zaten bana karşı, biz hemşeriyiz ne olur beni onlara ezdirme.’ Bunu elbette söyleyemez. Sonra aramızda bir telefon görüşmesi daha geçti. Ondan sonra CHP Genel Merkezi’ne ‘İçişleri bakanı böyle böyle söyledi’ diye beni şikayet etti.”

Yardım krizinde neler yaşandı?

İmamoğlu ve Soylu arasında geçen konu pandemi döneminde toplanan yardım paralarına dayanıyor.

İBB, Covid-19 salgını süresince evde kalan ihtiyaç sahibi İstanbullular için yardım kampanyası başlatmış, İçişleri Bakanlığı, belediyelerin valilikten izin almadan yardım toplayamayacağına dair genelge yayınlayarak yardım toplanmasını durdurmuştu.

İBB Hukuk Müşavirliği, Nisan 2020’de İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgenin yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı. Soylu, “Devletin kanunları var, esnetilemez” demiş ve yardım toplamanın hukuksuz olduğunu dile getirmişti.

‘Sayın İmamoğlu’yla da görüştüm’

Soylu, İmamoğlu’yla da o dönem görüştüğünü belirterek şunları demişti: “Biz bir pandemi kurulu oluşturduk. Ben sayın İmamoğlu’yla da görüştüm. Biz bir kör dövüşü içinde olmamalıyız. Birlik olmamız gereken bir zamandayız. Devletin bütün kurumları devletin en tepesinin koyduğu kurallara uymak zorundadır. Bu sorumluluğu birbirimize hatırlatmak zorundayız.”

Soylu, o dönemde, sosyal medyada yardımlarla ilgili tweet atan hesaplardan 2 bin 863’ünün belirlendiğini aktararak “Bunların yüzde 70’i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili” demişti.

Davanın seyriyle ilgili başka bilgi bulunmazken, Şubat 2022’de İBB’nin Covid-19 salgınında ihtiyaç sahipleri için topladığı yaklaşık 6,2 milyon liralık yardımın devletin kasasına geçtiği bildirilmişti.

Soylu’nun iddiasına göre, İmamoğlu bu süreçte Soylu’yu aradı ve kendisinden yardım istedi. İmamoğlu’ysa bu iddiayı reddediyor.