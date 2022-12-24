İçişleri’nden ‘İBB’ye terör soruşturması’ açıklaması: 1668 kişi tespit ettik

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yönelik ‘terör soruşturması’na ilişkin yapılan açıklamada, “Valilik veya İçişleri Bakanlığınca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmesine olanak bulunmadığı nettir” dendi.

Fotoğraf: AA

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı yayınlarda “Belediyelerde 31 Temmuz 2022’den önce işe alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun Belediyeler değil İl Valileri veya İçişleri Bakanı olduğu” şeklinde ‘maksatlı’ yazıların yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu bağlamda, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerine ilişkin ihbarlar üzerine bakanlığın 20 Aralık 2021 tarihli onayı ile özel teftiş başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Mülkiyenin, ticaret ve maliye müfettişleri ile MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyetince yürütülen özel teftişin 26 Ağustos 2022’de tamamlandığı vurgulandı.

Özel teftiş kapsamındaki incelemelerde, İBB, İSKİ, İETT ve belediye şirketlerinde ‘terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı’ 1668 kişi çalıştığının tespit edildiği iddia edilen açıklamada, “Bunlar arasındaki 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında Bakanlık makamının 6 Haziran 2022 tarihli onayı ile araştırma ve ön inceleme başlatılmıştır” dendi.

İncelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe alındıklarının anlaşıldığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kamu kurum ve kurulularında çalışmaktayken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK’larda ‘ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları’ belirtilmesine rağmen şirketlerde işe alındığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6’sının PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı faaliyette bulunduğu, 36’sının PKK/KCK ‘sözde değer ailesi’ mensubu olduğu tespit edilmiştir. Terör suçlarının soruşturulması genel hükümlere göre cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İBB, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 6 Aralık 2022 tarihli tevdi raporu, Bakanlığımızca 9 Aralık 2022’de gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Belirtildiği üzere İBB’de 6 Haziran 2022’de başlatılan soruşturma 6 Aralık 2022’de tamamlanmıştır. Bu durumda, 31 Temmuz 2022 tarihi veya öncesinde yani soruşturma devam ederken Valilik veya İçişleri Bakanlığınca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmesine olanak bulunmadığı nettir. Diğer taraftan, mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır. Belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi değerlendirme komisyonu kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir. Dolayısıyla başka mercilere sorumluluk yüklemeye yönelik mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”