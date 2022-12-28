Kılıçdaroğlu’ndan istinafın Gezi kararına tepki: Vera’yı babasına kavuşturacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesinin Gezi tutuklularının cezasını ‘hukuka uygun’ bulmasına tepki gösterdi: “Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!”

Fotoğraf: CHP

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (28 Aralık 2022) itibariyle 1884 gündür hapiste.

Söz konusu karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi’nin incelemesinde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer yedi kişi için verilen 18’er yıl hapis cezası ‘yerinde’ bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, karara Twitter’dan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’yı hatırlatarak tepki gösterdi: “Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!”