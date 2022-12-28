Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstinaf, Gezi tutuklularının cezasını ‘hukuka uygun’ buldu

Gezi davasında insan hakları aktivisti Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer yedi kişiye verilen 18’er yıl hapis cezaları İstanbul bölge adliye mahkemesince (istinaf) ‘hukuka uygun’ bulundu.

Görsel: Diken

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala için TCK’nın 312/1’inci maddesi uyarınca ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı


Mahkeme yargılanan diğer kişiler Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’yiyse 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi’nin incelemesinde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer yedi kişi için verilen 18’er yıl hapis cezası ‘yerinde’ bulundu.

Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kavala’dan üç cümleyle dört yılın dökümü

Osman Kavala’ya açık mektup: Adil bir yol bulmalıyız artık!

Kavala: Her şeye rağmen ülkemizde adaletin geleceğine inanıyorum

Kavala: Adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum

Kavala: Erdoğan yönetimi siyasi muhalifleri ortadan kaldırmakla meşgul

Kavala: Dava sürecim hukuksuzluk tiyatrosuna dönüştü

Kavala’dan mektup: Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil

Kavala Diken’e yazdı: Silivri’de ikinci yılbaşı

SON HABERLER

Jetteki kokain davası: Şeyhmus Özkan, polisin parayı getiren kuryeyi yakaladığını söyledi

Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl 4 Ağustos’ta Türkiye’de kurulu ACM Havayolları şirketine kayıtlı jette yakalanan 1,3 ton kokainle ilgili dava bugün başladı. Patron Şeyhmus Özkan, kokainin yakalanmasından sonra polislerin ofislerine geldiğini, parayı teslim eden kuryeyle ilgili “Abi karışma, kurye bizde” dediklerini söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Özkan ve pilot Veli Demir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Akşam Postası / 28 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

BDDK’ya iletildi: Bankalar kâr dağıtmaya hazırlanıyor

Enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türkiye’deki bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bu yıl kâr dağıtmak istediklerini iletti. BDDK bu talebi değerlendiriyor.