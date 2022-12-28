İstinaf, Gezi tutuklularının cezasını ‘hukuka uygun’ buldu

Gezi davasında insan hakları aktivisti Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer yedi kişiye verilen 18’er yıl hapis cezaları İstanbul bölge adliye mahkemesince (istinaf) ‘hukuka uygun’ bulundu.

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala için TCK’nın 312/1’inci maddesi uyarınca ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme yargılanan diğer kişiler Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’yiyse 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi’nin incelemesinde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer yedi kişi için verilen 18’er yıl hapis cezası ‘yerinde’ bulundu.

Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.