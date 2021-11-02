Kavala’dan üç cümleyle dört yılın dökümü

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala tutukluluğunun dördüncü yılında bir açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren “Türkiye’nin Soros’u” diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Gezi eylemleri bağlamında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarıyla hakkında iki ayrı iddianame hazırlanan işadamı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2019’da derhal salıverilmesi yönündeki kararına rağmen 2 Kasım 2021 itibariyle 1463 gündür tutuklu.

Kavala’nın mesajı şöyle: “Pazartesi günü Silivri Cezaevi’nde dördüncü yılım tamamlandı. Bu süre içinde, sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda ‘karanlık’ ve ‘kötü’ bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir ‘memleket sorunu’ haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir.”