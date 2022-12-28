Gözler yargıda: İmamoğlu’nun görevden alınması için tarih konuşuluyor

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddiaları tartışılırken bu işlem için tarih de konuşulmaya başlandı. Diken’in edindiği bilgilere göre bu kararın ocak ortasından itibaren uygulanması planlanıyor.

İmamoğlu’nun görevden alınması için tarih konuşuluyor. (Fotoğraf: İBB)

Diken’in dün yayınladığı habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye başlatılan ve raporu savcılığa teslim edilen ‘terör soruşturması’ndan bazı bölümler iktidara yakın gazetelere gönderildi ve ardı ardına haberleştirilmesi istendi. Bakanlık kaynakları rapora dair bilgilerin kendilerinden değil, savcılıktan ‘sızdığını’ savundu.

Çok sayıda gazetecinin ulaşmak istediği rapor, gazetecilere verilmezken iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah ve Yeni Şafak gazeteleriyle paylaşıldı. Ayrıca savcılığa iletilen raporlara ilişkin incelemenin süresinin uzamasının da Ankara’da ‘huzursuzluk’ yarattığını savunulurken yakın zamanda gelişmeler olacağı belirtilmişti.

Bakanlığın buna ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’ın davasını da yakından takip ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: ‘Muhtemelen’ gece saatlerinde görevden alınacak

Diken’de yayınlanan haberin ardından bakanlık içinden bir başka kaynağın aktardığına göre İBB’ye karşı harekete geçmek için tarihler konuşulmaya başlandı. Savcılığın kısa sürede incelemeyi tamamlayarak soruşturmayı açacağını belirten kaynak, iddianamenin hazırlanması ve yargılamaya geçilmesi durumunda da İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırılacağını belirtti.

Kaynağa göre süreç ocaktan itibaren hızlı biçimde gelişmeye başlayacak. Ayrıca Saltık’ın 25 Ocak’taki duruşmasının da izleneceğini belirten bakanlık yetkilisine göre bu tarihlerden itibaren gelişen sürece göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine verilen yetkiyi kullanarak İmamoğlu’nu tedbiren görevinden uzaklaştıran kararı imzalayacak. Bu kararlar Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine istinaden alınacak. Yetkiliye göre bu kararın alınarak uygulaması ‘muhtemelen’ gece saatlerinde olacak.

13 Ocak ve 25 Ocak

İstanbul’da Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran ile 23 mele hakkında Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle ‘örgüte üye olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan dava devam ederken soruşturma İBB’ye uzanmıştı.

Ağır ceza mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ile dönemin sosyal hizmetler daire başkanı Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılması nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatılmış, Saltık hakkında ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla dava açılmıştı. Devam eden davada 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

DİAYDER davası 13 Ocak’ta ve Saltık’ın yargılandığı dava ise 25 Ocak’ta görülecek.

İmamoğlu: Pandora’nın kutusu açıldı

Ekrem İmamoğlu bugün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına bugün basın toplantısında yanıt vermiş, “Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında Pandora’nın kutusu açılmıştır” demişti.

Aynı gün kameralar karşısına geçen Soylu, İmamoğlu’nun kendisinden yardım istediğini iddia ettmişti: “İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

Soylu’nun bu iddiasından dakikalar sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, şunları yazmıştı: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”