İmamoğlu çifte markaj altında: Rapor sızdırıldı, İçişleri baskıyı artırıyor

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açığa alınacağı iddiaları giderek güçlenirken, Diken’e konuşan kaynaklar, iktidarın bu hamle için kritik bir davanın sonucunu beklediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve savcılığa ulaştırılan rapor içinse Ankara’dan ‘baskı’ yapıldığı iddia edildi.

İktidar İmamoğlu üstündeki baskıyı artırıyor. (İBB)

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye başlatılan incelemenin raporu savcılığa teslim edilmişti. Savcılığın rapor üzerindeki incelemesi devam ederken Diken’e konuşan bakanlık kaynağının aktardığına göre rapordan bazı bölümler iktidara yakın gazetelere gönderildi ve ardı ardına haberleştirilmesi istendi.

Savcılığa ulaşan çok sayıda basın mensubuna raporun basına verilmeyeceği aktarılmıştı. Ulaştığımız bakanlık kaynaklarıysa raporun kendileri tarafından değil, savcılık tarafından gazetelere verildiğini söyledi. Aynı kaynaklar, savcılığa iletilen raporlara ilişkin incelemenin süresinin uzamasının da Ankara’da ‘huzursuzluk’ yarattığını savunurken, yakın zamanda gelişmeler olacağını söyledi.

Kaynaklara göre bakanlığın raporundaki veriler ışığında savcılık soruşturması ‘kaçınılmaz’ görünüyor. Soruşturmanın açılması haline bakanlığın İmamoğlu için harekete geçmesinin mümkün olacağı da bakanlık kaynaklarınca gizlenmiyor.

İmamoğlu’nun kurmayını da yargılıyorlar

Bir yandan soruşturmadaki gelişmeleri bekleyen İçişleri Bakanlığı, ‘İmamoğlu’nu etkileyeceğine inandıkları’ bir davayı da ‘yakından’ takip ediyor. Bu davada İmamoğlu’nun yakın kurmaylarından Yavuz Saltık yargılanıyor.

İstanbul’da Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran ile 23 mele hakkında Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle ‘örgüte üye olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan dava devam ederken, soruşturma İBB’ye uzanmıştı.

Ağır ceza mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ile dönemin sosyal hizmetler daire başkanı Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılması nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatılmış, Saltık hakkında ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla dava açılmıştı. Devam eden davada 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen duruşmadan 13 gün önce görülen duruşmada, tanıkların dinlenmesi için dava ertelenmişti.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu dava yakından takip ediliyor ve davanın sonuçlarının İmamoğlu’nu da etkileyeceği bakanlık koridorlarında konuşuluyor. Saltık’ın İBB içinde önemli bir pozisyonda olduğu, aldığı kararların genel yönetimden bağımsız düşünülemeyeceği belirtiliyor.

‘Kurmay cezalandırılırsa zan altında kalırlar’

Bakanlıkta Saltık’ın hakkındaki davaya rağmen ‘önemli bir görevde olduğunu’ belirtilerek, bu durumun doğrudan İmamoğlu’nun sorumluluğu olduğu savunuluyor. ‘Dağıtılan kartların’ yalnızca Saltık’ın kararı olamayacağı, bunun İmamoğlu’nun ‘oluru’ olmadan işleme konması mümkün olmayacağı savı işleniyor. Saltık ‘yeteri kadar araştırma yapmadığı’, İmamoğlu ise üst amir olarak bunu sorgulamadığı için suçlanıyor. Böylece İmamoğlu doğrudan bu durumun birinci sorumlusu olarak işaret ediliyor.

Kaynaklar ‘yakından izlemeden’ kastın ne olduğunuysa “Çıkacak kararı incelemek” sözleriyle açıkladı. Kaynağa göre, Saltık’ın davasının ‘cezayla sonuçlanması’ ve onanmasıyla İBB yönetimi ‘büyük zan altında’ kalacak.

Kaynak, bu bilgilerin savcılığa iletilen raporlar arasında yer alıp almadığına dair bilgi vermeyi reddetti.

CHP: AKP, İBB kaynaklarıyla seçime gitmek istiyor

Saltık hakkındaki davanın dışında da çok sayıda soruşturma yürütüldüğü biliniyor. Belediyede görevli olduğu sırada yapılan sosyal yardımlar nedeniyle devam eden soruşturmalar hakkında Diken’e konuşan belediye kaynakları, bunları ‘sosyal yardımlar için bedel ödetme çabası’ olarak nitelendirdi.

CHP Genel Merkezi de iktidarın İmamoğlu’nu açığa alma veya belediyeye kayyım atama fikrine çok uzak olmadığını düşünüyor. Partililer, AKP’nin ‘belediye kaynaklarıyla seçime gitme arzusu’ taşıdığını söylerken, partinin ‘beklenmedik bir tepki’ vereceği öne sürüldü.