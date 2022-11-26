‘Terörist’ sayısı veren Soylu, İmamoğlu’nun tepesini attırdı: Tescilli yalancı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

Soylu’nun önceki açıklamalarını hatırlatan İmamoğlu, “‘Toplamda 700 terörist tespit ettik’ dedi. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı ve hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur. Yalanı tescilli bir insandır” dedi.

İmamoğlu, Soylu’yu yalanladı. (AA)

Gazetecilere konuşan İmamoğlu, Soylu’nun önceki iddiaları hakkında açılan ve hiçbir İBB çalışanının ceza almadığı davaları hatırlattı.

Soylu’yu ‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara lekesi’ olarak niteleyen İmamoğlu, “Böyle İçişleri bakanı mı olur mu, evinden kovarlar böyle adamı” dedi.

‘Tepesi atan’ İmamoğlu, şöyle devam etti:

*’Toplamda 700 terörist tespit ettik’ dedi. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı ve hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur. Yalanı tescilli bir insandır.

*Yine 557 terörist deyip 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör örgütlerinin isimlerini vererek sıralamıştır. Haykırarak… Öyle bir haykırarak ki ağız dil birbirine karışmış biçimde yüz ifadesiyle Meclis’te konuşan bu zat ‘557 terörist var’ dedi, üstünden bir yıla yakın süre geçti ve ortada hiçbir şey yok… Hatta ikinci, üçüncü dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek, müfettişlik müessesini bile ayaklar altına alarak hareket eden bir bakandır kendisi.

*Bu süreci yönetmekle yükümlü olan müfettişlerin bile nasıl rencide olduklarını yüzlerinden gören birisiyim. Üzüntüyle geliyorlar, onların da haline üzülüyorum.

*Türkiye Cumhuriyeti tarihi dili böyle yalanla dolanla dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Sebep olanlar bir an önce tedbir alsınlar. Tedbir alınması gereken ve bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır.

‘Yine yazı yazacağım’

*Daha önce iftiralarına dönük yazılar yazdım, kurumlar cevap bile veremedi. Hem bakanlık vermedi hem valilik… Hatta birbirlerine pas attılar. Şimdi bu iddiaları için de yazı yazacağım, yollayacağım. Adım gibi eminim buna da cevap veremeyecekler.

*Şu an görev yaptığı kurumda, genel müdüründen bakan yardımcısına kadar herkesi zor durumda bırakmıştır.

*Bir şehre gelip o şehrin ilçe başkanıyla partisinin il başkanıyla görüşen ama o şehrin valisini dikkate almayan, o şehrin belediye başkanıyla görüşmeyecek kadar demokrasiden uzak özel görevli insan gibi hareket eden bir anlayışa sahiptir.

*İçişleri bakanı dediğin, oturur, sakin durur, ayda bir konuşur… Her gün konuşuyor, herkesin tweet’ine cevap veriyor… Böyle İçişleri bakanı mı olur mu ya. Evinden kovarlar böyle adamı… Bence evine bile huzurla giremiyordur.