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Yaramazlara biraz batar!

Soylu araştırdı: İBB’de işe alınan 1668 kişi veya yakınında ‘terörle irtibat’ buldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia etti.

Süleyman Soylu İBB'de 1668 terör irtibatlı işçi olduğunu iddia etti (AA)
Soylu’ya göre İBB’deki 1668 çalışanın yakınları ‘terör iltisaklı.’ (AA)

‘Belediyelerde terör soruşturmaları’ adı altında basın toplantısı düzenleyen Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını söyledi.


Çalışmada ‘parti gözetilmediğini’ öne süren bakan, İBB hakkındaki soruşturmaya ilişkin şunları anlattı:

*İBB, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmedi, değerlendirme komisyonu oluşturmadı.

*İBB’de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlendi.

*1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki altısının, PKK/KCK adına kırsalda silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi.

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