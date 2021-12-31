Dört müfettiş İBB’de ‘teftişe’ başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘terör teftişi’ kapsamında dün inceleme başladı.

İktidar bir süredir CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre dört mülkiye başmüfettişi, dün İBB’de inceleme-soruşturma kapsamında çalışmaya başladı.

Öztürk’ün ‘terörle iltisaklı’ denen 557 kişinin İBB tarafından bilinmediğini, tümünün adli sicil kaydı olmadığına dair belge sunduğunu kaydetti.

Öztürk şunları yazdı: “Eğer, onlar teröristse, bunları ayıklamak da savcılıkların görevidir. Müfettişler onların terör örgütü mensubu olup olmadığına değil, görevleri gereği teröristlere hizmet edip etmediğini yani iş ve işlemlerini soruşturabilir. Bazı gazeteler; 37 kişinin terörist olduğunu gerekçe gösterip fotoğraflarını yayımladı. Bunların 8’inin belediye ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 29 kişiden 20’si gazete hakkında tazminat davası açtı. Eğer terör bağlantılı olan kişiler alındıysa, bunun birinci derecede sorumlusu, kaydı olmasına rağmen ‘adli sicil kaydı yoktur’ belgesini verenlerdir.”