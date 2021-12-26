CHP’den, İBB’ye açılan ‘terör teftişi’ne tepki

CHP’li birçok isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açılan ‘terör teftişi’ne tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlatmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye başlattığı ‘terör teftişi’ hakkında “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden söz konusu teftişe şu ifadelerle verdi: “‘Hak yemem hakkımı da yedirmem’ dedim. Bugün de diyorum ki; ‘İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.’ Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek.”

“Hak yemem hakkımı da yedirmem” dedim. Bugün de diyorum ki; “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2021

Kılıçdaroğlu: Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabı üzerinden teftişe tepki gösterdi; Erdoğan’a seslendi: “Saray’daki şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Beş kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!”

Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2021

Kaftancıoğlu: Biz çalışacağız siz gideceksiniz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım. Biz çalışacağız siz #Gideceksiniz #AzKaldı”

Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor.

Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım.

Biz çalışacağız siz #Gideceksiniz #AzKaldı — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 26, 2021

Özel: 160 PKK’lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK’lı İBB’de çalışıyor diyorsun…

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek Twitter hesabı üzerinden şunları aktardı: “Suç içişleri bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye’de 160 PKK’lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK’lı İBB’de çalışıyor diyorsun… Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun.”

Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde.



Bu kaçıncı iftira?

Boğaziçi öğrencilerine attkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi?



Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun…



Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun. https://t.co/Da2XZxpncP — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 26, 2021

Torun: Bu iktidar artık inandırıcılığını kaybetmiştir

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Sarayda pişen bu yemeği, milletin midesi kaldırmaz! İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki, 17 gün önce Meclis’te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor. Terörle iltisaklı olanlar varsa, şimdiye kadar neredeydin Süleyman Soylu!

Bu iktidar artık inandırıcılığını kaybetmiştir. Ne yaparsanız yapın; elinizdeki karayı İstanbul Büyükşehir Belediyemize çalamadınız, bundan sonra da çalamayacaksınız! Terörle iltisaklı olanların ortada gezdiğini iddia ediyorsanız, sorumluluk sizindir!”

Sarayda pişen bu yemeği, milletin midesi kaldırmaz!



İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki, 17 gün önce Meclis'te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor.



Terörle iltisaklı olanlar varsa, şimdiye kadar neredeydin Süleyman Soylu! https://t.co/IO0pAmqYod — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) December 26, 2021

İBB’nin Twitter hesabı üzerinden de tepki gösterilmiş, “İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır” denilmişti.

Ne olmuştu?

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık’ta ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ iddia etmişti.

Üç gün önce AKP’li belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti: “CHP Genel Başkanı, belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.”

Bunun üzerine iki gün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye’ Erdoğan’a mektup yazdığını ifade ederek şunları aktardı: “Bu ‘45 bin insan işe alındı’ vesaire cümleleri için de yani şunu ifade edeyim: AKP’nin grup başkan vekili, ‘İstanbul’da 45 beş bin’ dedi. Aradan iki hafta geçti, içişleri bakanı, ’33 bin’ dedi mecliste. Şimdi yine kendisi, ‘45 bin’ diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım, yine açıklıyorum.

21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli. Ne kadarı sınavla alındı? Ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı; Alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti vesaire. Gelelim ‘terörist’ meselesine. Ben 10 gün önce, sayın içişleri bakanı’na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu ‘500 küsür terörist dediği sayıyı kimdir? Kimlerdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.’“

Söz konusu söylemini bugünkü konuşmasında yenileyen cumhurbaşkanı, “Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise Twitter hesabı üzerinden bir kez daha Erdoğan’a yanıt verdi: “2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız.”