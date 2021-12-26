Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik programla Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasında sokma hedefine hızla ilerlediklerini söyledi.

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İstanbul’da AKP’lilere seslenen cumhurbaşkanı, “Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

* 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı’nın yaptıklarını unutmayınız. Ne yapıyorlardı? Hayvanların ağaçlarda yetişen nimetleri yemelerini sağlıyorlardı.

* Asiye pitbull köpekleriyle oynarken yaralandı. Babasını aradım. Dün ambulans uçakla Antalya’ya gönderdik. Şu anda tedavisi yapılıyor. Biz böyleyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz.

* AK Parti döneminde doğmuş nesil, eski Türkiye’yi bilmediği için sahip oldukları imkanları geçmişle mukayese edemiyor. Yaptıklarımızı bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz.

* Yeni ekonomi programımızla Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz. Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız.

* (İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde personel fazlası vardı? Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar.

* Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye’ Erdoğan’a mektup yazdığını söylemişti.)

* Bunlar hayatı yalan. Çiftçiye yalan söylüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar. İstanbul’a yalan söylüyorlar.

* Unutmayız ki, karşımızdakiler 2023’teki seçimlere her zamankinden daha yoğun bir kinle hazırlanıyorlar. Bizim de buna göre hazırlanmamız gerekiyor.

‘Daha aday bile belirlemediniz’

* CHP genel başkanı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da belediyeleri kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracakları sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa’daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Bay Kemal… Millet İttifakı olarak siz daha cumhurbaşkanı adayını bile belirlemediniz.

* “Adana’da niye yapmadınız” diyenlere yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylemiş. Her bir megavat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Türkiye’nin 99 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği kurulu enerji gücü ne kadar? 150 bin megavat. Bu zat Şanlıurfa’nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimimizden 1.5 kat fazla enerji üretiminden bahsediyor. Adana topraklarının yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı uygulamayı orada yapmasında hiç bir mahsur yokmuş. Yalanı rakamlarla söyleyince hesap kitap devreye giriyor. Gerçekler gelip yüzüne tokat gibi çarpıyor.