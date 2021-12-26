İçişleri’nden İBB’ye ‘terör’ teftişi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlattı.

Bakanlığın, Twitter hesabı üzerinden belediyeye Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİYADER) referansıyla işe alındığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldığı belirtilerek bir tablo paylaşıldı.

Söz konusu teftişin DİYADER’e yönelik terör soruşturmasında hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitleri de kapsayacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler…



DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ⬇️ pic.twitter.com/qxui8jTUxU — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021

İstanbul başsavcılığı iki gün önce derneğe yönelik 23 kişi hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Ne olmuştu?

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık’ta ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ iddia etmişti.

Üç gün önce AKP’li belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti: “CHP Genel Başkanı, belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.”

Bunun üzerine iki gün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye’ Erdoğan’a mektup yazdığını ifade ederek şunları aktardı: “Bu ‘45 bin insan işe alındı’ vesaire cümleleri için de yani şunu ifade edeyim: AKP’nin grup başkan vekili, ‘İstanbul’da 45 beş bin’ dedi. Aradan iki hafta geçti, içişleri bakanı, ’33 bin’ dedi mecliste. Şimdi yine kendisi, ‘45 bin’ diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım, yine açıklıyorum.

21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli. Ne kadarı sınavla alındı? Ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı; Alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti vesaire. Gelelim ‘terörist’ meselesine. Ben 10 gün önce, sayın içişleri bakanı’na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu ‘500 küsür terörist dediği sayıyı kimdir? Kimlerdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.’“

Söz konusu söylemini bugünkü konuşmasında yenileyen cumhurbaşkanı, “Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise Twitter hesabı üzerinden bir kez daha Erdoğan’a yanıt verdi: “2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız.”