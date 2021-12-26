Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Erdoğan’a peş peşe yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün hedef aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

Erdoğan, İstanbul’daki konuşmasında CHP liderinin Şanlıurfa’da çiftçilere bedava elektrik sözü vermesini eleştirmiş, kendi belediyelerinde bunu yapmadığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı, İBB’nin ise 15 bin kişiyi işten çıkarın ‘terör örgütü iltisaklılar dahil’ 45 bin kişiyi işe aldığını öne sürmüştü.

‘Anlat anlat…’

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan verdiği yanıtında, şunları kaydetti: “Ey Şahıs, Şanlıurfa’ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa’nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir.

Erdoğan’ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi… Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!”

Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi… Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2021

İmamoğlu ise yanıtında şu ifadelere yer verdi: “2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız.”