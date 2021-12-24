İmamoğlu: Yalan ifadelere göz yummasın diye cumhurbaşkanına mektup yazdım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını söyledi.

Fotoğraf: İBB

İYİ Parti’nin ‘Kalkınma Kongresi’ne katılan İmamoğlu, etkinlik sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İBB başkanı, Erdoğan’ın ‘terörle iltisaklı 45 bin kişinin İBB’de işe alındığına’ dair iddialarına yanıt verdi: “Bu ‘45 bin insan işe alındı’ vesaire cümleleri için de yani şunu ifade edeyim: AKP’nin grup başkan vekili, ‘İstanbul’da 45 beş bin’ dedi. Aradan iki hafta geçti, içişleri bakanı, ’33 bin’ dedi mecliste. Şimdi yine kendisi, ‘45 bin’ diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım, yine açıklıyorum.

21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli. Ne kadarı sınavla alındı? Ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı; Alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti vesaire. Gelelim ‘terörist’ meselesine. Ben 10 gün önce, sayın içişleri bakanı’na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu ‘500 küsür terörist dediği sayıyı kimdir? Kimlerdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.’“

‘Bilgi kaynağını düzeltsin‘

“Devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp biz de işe başlıyor” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum. Devletin bakanı çıkıp, ‘500 küsur kişi isim listesi var elimizde’ diyor. Ben, yazı yazdım kendisine. Bütün bilgileri de yazdım.

Yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye sayın cumhurbaşkanı’na da bugün sabah saatlerinde bu mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin sayın cumhurbaşkanı.

‘İmzasını esirgemesin’

İBB başkanı şöyle devam etti: “Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. İmzasını esirgemesin bizden sayın cumhurbaşkanı. Ne imzaymış bir de! Yani o imza, İstanbul’dan esirgeniyor, ama İstanbul’un dışında herhangi bir şehirden esirgenmiyor. İstanbul’dan imzasını esirgemesin, işlerimizi hızlandırsın.

O kıymetli imzalarını lütfen İstanbul ‘un işleri için atsın. Yoksa insanlar, ‘sevdam İstanbul’ diye ifade ettiği bu kente dair olan sözlerine inanmamaya başlayacak. Buna maruz kalsın istemem. ‘İmzasını İstanbul’un lehine atsın, ki işlerimiz engellenmesin’ diyorum. Benim cevabım bu. Ama işimize devam ediyoruz.”