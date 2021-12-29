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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan ‘teftiş’ yorumu: İnsanları yaftalamak büyük kötülük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘bir insan teröristse’ sokakta dolaşmaması gerektiğini belirterek, 86 bin çalışanın zan altında kaldığını dile getirdi.

İktidar bir süredir CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.


Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan İBB başkanı, şunları söyledi: “İnanın bakma gereği duymadım. Zaten isimlerini teşhir ettikleri insanların da dava açacağını duydum. Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyleyseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük. Allah akıl fikir versin.”

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İçişleri’nden İBB’ye ‘terör’ teftişi

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Faşizme sempati duyan kişi, herhangi bir insan. Bir gün sizi ihbar eden, dün evinizin önünde sohbet ettiğiniz komşunuz. Kıyafetinize iliştirilen yıldızla damgalanmanıza sevinen, bir meslektaşınız. Hitler’den hayranlıkla söz eden, aklı başında bilinen bir akademisyen. İmha kamplarının inceliklerinin mucitleri, anlı şanlı bilim insanları. SA’lar sokak serserileri, her köşe başında görülebilir türden. Liderleri ise, büyük müzisyenler, filozoflar, edebiyatçılar ve bilim insanları yetiştirmiş bir toprakta bulunabilecek en vasat, en beş para etmez insanlardan biri. 