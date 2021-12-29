İmamoğlu’ndan ‘teftiş’ yorumu: İnsanları yaftalamak büyük kötülük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘bir insan teröristse’ sokakta dolaşmaması gerektiğini belirterek, 86 bin çalışanın zan altında kaldığını dile getirdi.
İktidar bir süredir CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan İBB başkanı, şunları söyledi: “İnanın bakma gereği duymadım. Zaten isimlerini teşhir ettikleri insanların da dava açacağını duydum. Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyleyseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük. Allah akıl fikir versin.”