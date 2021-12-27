İmamoğlu Soylu’yu istifaya çağırdı: Bunları tespit edip gevrek gevrek paylaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ‘teftiş’iyle ilgili ”Bunları ‘tespit’ etmiş bakan. Yerinde oturuyor, basın önünde gevrek gevrek bunları söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu an? İçişleri Bakanı şu an hemen istifa etsin o zaman” dedi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlatmıştı.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından iki hafta sonra gelen ‘teftiş’le ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’a şöyle seslenmişti “Saray’daki şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Beş kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!”

İmamoğlu: İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat…

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının Ankara’da gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: ”İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat 12 Aralık’ta konuşma yaptı. Tam 557 terörist olduğunu iddia etti İBB’de. Bir gün önceki toplantıda da Türkiye’deki terörist sayısının 160 olduğunu söylemişti. Her verisi yanlış olan Bakan’ın açıklamalarının ardından 15 gün geçti.

Bu iki haftada hiçbir şey duymadık ve yazı almadık. Ancak İBB olarak bir kısım işlemler başlattık. Devlet adabına uygun bir biçimde bu beyanı ciddiye alarak 15 Aralık’ta teftiş kurulunda bir araştırmaya izin verdim. O gün itibariyle bu çalışmayı başlatmış olduk. Belge de burada. Ortaya atılan iddiayla ilgili ne yapılmasını bilerek hareket ettik. Aynı tarihte bakanlıktan bilgi de istedik. Teröristle ilgili tespitiniz varsa heralde bunu ciddiye almalıyız değil mi? Ancak bakanlık buna hiçbir cevap vermedi. Uyuyan bakanlık dün saat 20.00 itibariyle uyandı ve tweet attı. Ben devletin Twitter’dan soruşturma izni vermesini şaşırarak izliyorum. Neden böyle oldu? Çünkü Cumhurbaşkanı haftasonu İstanbul’da konuştu ve siyasi mesajlar verdi. Bakan bey de buradan rol kapmaya çalıştı.”

Gündemle ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/Q22cZsX2BN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2021

‘Bakanlık soruşturma açacaksa Adalet Bakanlığı’na açılmalıdır’

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı göstererek, “Kalın puntolar ile terör örgütü reklamı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Soylu’ya seslenen İmamoğlu, “Sen bakanlıksın, terörist tespit etmişsen tut kulağından at hapse. Hangi biriniz sayı ile tespit yapıldıktan sonra teftiş başlatıldığını duydunuz? Yahu ne teftişi? Bu işin prosedürü bellidir. İBB’de işe giriş prosedürü bellidir. Bir kişi başvuru yapınca, adli sicil kaydı istenir. Bu kayıt Adalet Bakanlığı’ndan alınır. Bakanlık soruşturma açacaksa Adalet Bakanlığı’na açılmalıdır” dedi.

‘Soruşturma açılması gereken bakanın kendisi’

İmamoğlu, şunları kaydetti: ”Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de İçişleri Bakanlığı hatta bakanın kendisidir. ‘Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum.

İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Adli sicil kaydı istersiniz, o kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı’ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Biz çünkü işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Dolayısıyla bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de bu 557 teröristi tutuklamıyorsa İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum hatta bakanın kendisi olduğunu düşünüyorum. ben bu denli risk taşıyan güvenliği bu kadar riske taşıdığını gördüğü bir İçişleri bakanıyla ilgili bir işlem başlatmıyorsa da ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanını göreve çağırıyorum.”

Açıklamaları gündem değiştirme çabası olarak değerlendiren İmamoğlu, İstanbul seçimlerinde de sandık görevlilerin terörist ilan edildiğini hatırlattı. Bunların sonucunda tutuklama yapılmadığını belirten İmamoğlu “Millet bunlara gülüyor. İstanbul ile ilgili konuşurken herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

‘Görevden alınması gerekir’

İmamoğlu, mektup gönderdiği için ‘‘Utanmadan bana mektup gönderiyor” diyen Erdoğan’la ilgili şunları söyledi: ”Yanlış bilgiler ile konuşan ve aldatılan bir cumhurbaşkanı var”.

Erdoğan’ın yanlış bilgilendirildiğini belirten İmamoğlu, mektup yazmaya da devam edeceğini söyledi: ”Sayın Cumhurbaşkanı utanılacak bir mektup arıyorsa seçimlerin hemen öncesinde cezaevinden (Abdullah Öcalan’dan) rakibim lehine alınan mektuba bakmalı”.

‘Ben istihbarat teşkilatı mıyım?’

‘Ben istihbarat teşkilatı mıyım’ diye seslenen İmamoğlu, Soylu’nun açıklamalarıyla ilgili ”Bunları ‘tespit’ etmiş bakan. Yerinde oturuyor, basın önünde gevrek gevrek bunları söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu an? İçişleri Bakanı şu an hemen istifa etsin o zaman” dedi.

CHP’li Torun: Soylu istifa etmeli

İmamoğlu’nun ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Soylu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Soylu’yu ‘saraya yaranmak’ ile suçlayan Torun, “Kendini kurtarmak için çeşitli çalışmalar içinde bulunan bir bakanla karşı karşıyayız. Erdoğan’ı oldukça kızdırmış olsa gerek ki dün alelacele İstanbul’daki toplantıdan sonra hemen tweetle bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu bakanın o koltukta oturması zuldür. İçişleri Bakanı Soylu’nun amacı saraya yaranmaktır. İçişleri Bakanı, uyuşturucu baronlarıyla uğraşmak, onların devletle kurduğu ilişkileri ortaya dökmek varken işi gücü bıraktı, belediyelerimizi ele aldı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soruyu da cevaplayan İmamoğlu, “Bunlar boş konular. Kamuoyunun işi insanları bölmeye, sokakta gezen insanları terörist ilan etmeye çalışanlar ile karşı karşıya. İkinci ve vazgeçilmez gündemimiz, ülkenin yoksulluğu. Bizim gündemimiz bu, sorduğunuz sorulara ilişkin gündemimizde tek bir cümle yok” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ortak açıklama yapacaklarını söyledi.