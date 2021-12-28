Kurtulmuş’tan ‘aykırı’ çıkış: Başkan, belediye kadrosundan sorumlu tutulamaz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye kadrolarında ‘terör örgütleriyle bağlantılı’ kişilerin bulunmasından başkanların sorumlu tutulamayacağını söyledi.

İktidar bir süredir CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Kurtulmuş, belediye kadrolarında terör örgütleriyle bağlantılı birtakım isimlerin bulunabileceğini belirterek “Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz” dedi.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Eğer çıkarmaya kalkarsak o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, yargıda, emniyette pek çok kurumda sayıları binlerle ölçülen terörist bulunup ayıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir terör örgütüyle ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay başkanını mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş oluruz.”