İBB, ‘İBDA-C’ kaydı bulunan dört kişiyi işten atmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işten çıkardığı dört kişinin ‘İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyeliği’ ya da ‘bombalı saldırı’ gibi suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı İBB çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın yazısına göre İBB bu kapsamda 1 Ocak 2019’dan 1 Nisan 2022’ye dek işe giren 14 bin 690 kişi için arşiv araştırması istedi. 6 bin 857’si hakkında bilgi geldi.

Bu kişilerden 16’sı hakkında soruşturma yürütüldüğü ya da mahkumiyet kararı olduğu belirlenirken, İBB de kendi araştırmasında dört kişiyi tespit etti.

20 kişiden 14’ünün Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde işe alındığı, dördününse 2018’de işe başladığı belirtildi.

Bombalama, örgüt üyeliği…

Saymaz, 2018’de işe alınanlardan birinin ‘örgüt üyeliği’, ‘bombalı saldırıya karışmak’, diğerininse beş saldırıya katılmaktan hüküm giydiğini yazdı. Bu kişilerin geçen günlerde işten çıkarıldığı kaydedildi.

Yazıya göre 2018’de işe giren iki kişi daha geçen günlerde işten atıldı.

Bunlardan birinin 27 Ekim 1996’da Gebze’deki Atatürkçü Düşünce Derneği’ne (ADD) bomba koyduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Aynı kişinin ‘İBDA/C’ye üyeliği’ ile ‘cezaevinde ayaklanma’ suçlarından da hapis cezası aldığı belirtildi.

Bir diğerininse ‘örgüt üyeliği’nden yargılandığı dile getirildi.