İBB sözcüsü: İnceleme tamamlandı, doğrular teyit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’ye ‘terör’ teftişlerin tamamlandığını, ‘doğruları İBB’nin söylediğini’ duyurdu.

Fotoğraf: AA

İktidar bir süredir CHP’li İBB’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

İBB sözcüsü, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Hatırlatma duyurusu: Aylarca ‘İBB’de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik.”

Hatırlatma Duyurusu: Aylarca “İBB’de 45 bin kişi işe aldılar” dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor!



Neden?



Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 14, 2022

Ne olmuştu?

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık 2021’de ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ iddia etmişti.

AKP’li belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti: “CHP Genel Başkanı, belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.”

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye’ Erdoğan’a mektup yazdığını ifade ederek şunları söylemişti: “Bu ‘45 bin insan işe alındı’ vesaire cümleleri için de yani şunu ifade edeyim: AKP’nin grup başkan vekili, ‘İstanbul’da 45 beş bin’ dedi. Aradan iki hafta geçti, içişleri bakanı, ’33 bin’ dedi mecliste. Şimdi yine kendisi, ‘45 bin’ diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım, yine açıklıyorum.

21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli. Ne kadarı sınavla alındı? Ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı; Alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti vesaire. Gelelim ‘terörist’ meselesine. Ben 10 gün önce, sayın içişleri bakanı’na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu ‘500 küsür terörist dediği sayıyı kimdir? Kimlerdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.’“

Söz konusu söylemini 26 Aralık 2021’deki konuşmasında yenileyen cumhurbaşkanı, şunları demişti: “Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye.”

İmamoğlu ise Twitter hesabı üzerinden bir kez daha Erdoğan’a yanıt vermişti: “2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız.”

Daha sonra İçişleri Bakanlığı teftiş başlatmış, biri eski AKP’li vekil adayı olmak üzere dört müfettiş belediyeyi incelemeye almıştı.