İmamoğlu, Bahçeli’yi muhatap almadı, ‘iddianame’ iddiasına gülüp geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiası hakkında ‘güzel espri olur bundan’ yorumunu yaptı. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ”Koltukta durmaması gerekir” çağrısını muhatap almadığını söyledi.

İktidar bir süredir CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu işin ‘şaka’sının olmadığını belirterek “İBB başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB başkanının bir saniye o koltukta durmaması gerekir. Mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevden alınması şarttır” demişti.

Başakşehir Veri Laboratuvarı’nın açılışında bu sözlere yanıt veren İmamoğlu “Bizim gündemimizde değil. Hiç gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum” dedi.

‘Güzel espri olur bunlar’

İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın kendisi hakkında iddianame hazırlandığını açıklamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İddianame iddiası. Hukukçu olarak güzel espri olur bunlar. Bu esprileri her gün görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Devletin her kademesindeki insanları, müfettişleri, valileri, vali yardımcılarını, adına kim derseniz deyin, bakanları, herkes görevini layıkıyla yapsın. Biz de layıkıyla yapalım.

Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstüne yerleri var. Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler. Bizim de burada hiçbir sıkıntımız yok. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yeter ki herkes görevini saygın kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsınlar. Bizim kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz.

Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz. Şu anda bizim gündemimiz bu.”