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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: İmamoğlu suçluysa görevden alınsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Suçluysa görevden alınsın” dedi.

Türkgün’den Kadir Yıldız’a konuşan Bahçeli, işe alınanların 557’sinde terör iltisakı belirlendiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konuda kararlı konuştuğunu ifade etti.


MHP lideri, bu kişilere seyirci kalınmasının düşünülemeyeceğini belirterek “Terör örgütleriyle iltisaklıların İBB’de ne işleri var” diye sordu.

‘Belediyede işe giren teröristler’in milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Bunlar yarın, İstanbul’un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız” dedi.

MHP lideri, şöyle devam etti: “Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir.”

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