CHP’de ‘teftiş’ hazırlığı: Belediyelere ‘polis baskınında yapılacaklar’ talimatı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan teftişin ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik ‘polis baskınında yapılacaklar’ talimatı gönderdi.

İktidar bir süredir CHP’li İBB’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

AKP’den milletvekili adayı olmuş bir üyenin de bulunduğu dört müfettiş İBB’de geçen hafta incelemelere başlamıştı.

Diğer yandan parti yönetimi teftişin İBB’yle sınırlı kalmayacağını öngörüyor.

İktidarın hamlesine karşı hazırlıksız yakalanmamak için hazırlıklar başlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla olası polis baskını sırasında yapılacaklar için belediye hukuk komisyonu oluşturulmuştu. Komisyon önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında toplandı. Belediyelere dokuz maddeden oluşan liste gönderildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre metinde şu maddelere yer verildi:

*Başkanlar durumu ilk olarak genel merkeze bildirecek.

*İkinci bildirim belediye hukuk komisyonuna, üçüncüsü il başkanlıklarına yapılacak.

*Hukuk komisyonlarındaki avukatlar, hukuki destek için belediyelerin yanında olacak.

*Soruşturmalar sırasında avukatların da hazır bulunması sağlanacak.

*Avukatlar gelmeden hiçbir işleme başlanmaması gerektiği vurgulanacak.

*Soruşturma kapsamında yapılacak aramalar, belediyeler tarafından kayıt altına alınacak.

*İşlemler sırasında belediyelerin itiraz ettiği konuların tutanak altına alınması istenecek.

*Bilgisayarlarda arama yapılırken ‘sadece içeriklerin kopyasının alınabileceği, yasa gereği bilgisayarlara ya da sabit disklere el konamayacağı’ belirtilecek.

*El konan bir şey olması halindeyse mutlaka kopyası alınacak.

CHP’li Torun: Geçit vermeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, talimat metnini tüm belediyelere ilettiklerini belirterek, “Belediyelerimize karşı hukuksuz girişimlere heves edenler, karşılarında, genel başkanından her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklar. Halkın oylarıyla seçilen, yerel demokrasinin ana unsuru olan belediyelerimize yönelik kumpas operasyonlarına asla geçit vermeyeceğiz” dedi.