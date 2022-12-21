İBB’den ‘terör soruşturması’ yanıtı: İddianame değil rapor hazırlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘terör soruşturması açılıp 500 sayfalık iddianame hazırlandığı’ iddiası danışman Murat Ongun tarafından yalanlandı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki görüşmesinde yeni bir soruşturma hakkında konuştuğunu öne sürmüştü.

İddiaya göre bu soruşturmayla açılacak yeni dava ‘terör’le ilgili olacak. Böylelikle Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınmasının önünün açılması amaçlanıyor.

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu bu akşam TELE 1 yayınında, İçişleri Bakanlığı’nın ‘İBB’ye terör soruşturması başlattığını, 578 sayfalık bir rapor hazırlayarak bu raporu savcılığa verdiğini, savcılığın da 500 sayfalık iddianameyi teslim ettiğini’ iddia etti.

‘Acil bir toplantı falan yapılmadı‘

Mollaveisoğlu’nun açıklamasına dair haberlerin yayılması üzerine İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Cumhuriyet.com.tr’den Esma Yapıcı’ya konuşan Ongun, şunları dedi: “Bize gelen duyumlara göre geçen pazartesi günü 500 küsür sayfalık rapor savcılığa gönderildi. Bu iddianame değil. Şimdi ne olacak? Savcılık bu 500 küsür sayfalık raporu inceleyecek. İki seçenecek var. Ya kovuşturmaya gerek yok diyecek ve konuyu kapatacak ya da evet suç unsurları var diyecek ve iddianame hazırlayacak. Savcılık incelemesinin ardından hukuki süreç belli olacak.”

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını da aktaran Ongun, “İmamoğlu’nun kurmayı benim. Acil bir toplantı falan yapılmadı. Hukukçularımızla bir toplanalım, olan biteni gözden geçirelim dedi. Yoksa bir panik halimiz yok” dedi.