Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesi İmamoğlu’yla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü.
İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.
Bugünkü CHP grup toplantısına davet edilen İmamoğlu, öncesinde Kılıçdaroğlu’yla görüştü. İmamoğlu gazetecilere ”Güzel bir gün olacak” dedi.
Diğer yandan iki ismi bekleyen CHP grubunda “El ele kol kola omuz omuza özgürlüğün türküsünü demeye geldik” sloganları atılıyor.