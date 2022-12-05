İçişleri: İBB soruşturması cumaya kadar tamamlanacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan soruşturmanın cumaya kadar tamamlanacağını söyledi.

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Geçtiğimiz hafta ‘Belediyelerde terör soruşturmaları’ adı altında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soylu’nun önceki açıklamalarını hatırlatarak şunları demişti: “‘Toplamda 700 terörist tespit ettik’ dedi. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı ve hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur. Yalanı tescilli bir insandır.”

Soylu’nun yardımcısı Çataklı, aylık basın toplantısında İBB’yle ilgili soruşturmanın cumaya kadar tamamlanacağını söyledi.