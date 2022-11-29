İçişleri’nden CHP’li belediyelere ‘terör soruşturması’ açıklaması: Bilgi ve bulgular başsavcılıklarla paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı, belediyelerde yürütülen ‘terör’ soruşturmaları kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi’nde elde edilen ‘bilgi ve bulgular’ın başsavcılıklarla paylaşıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Seyhan Belediyesi’ndeki inceleme ve soruşturmaların da ‘kısa sürede tamamlanacağını’ kaydetti.

İçişleri Bakanlığı

Önceki günlerde ‘belediyelerde terör soruşturmaları’ adı altında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soylu’nun önceki açıklamalarını hatırlatarak şunları demişti: “‘Toplamda 700 terörist tespit ettik’ dedi. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı ve hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur. Yalanı tescilli bir insandır.”

İBB’yse, Soylu’ya “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz” diye yanıt vermişti.

Bakanlıktan Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca belediyelerde yürütülen soruşturmalarla ilgili yazılı açıklama geldi.

AA’nın haberine göre belediyelerle ilgili bakanlığa intikal eden her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle incelendiği, ‘terör’ faaliyetleriyle ilgili ulaşan tüm iddiaların da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilirse bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmektedir.”