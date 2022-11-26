İBB’den Soylu’ya yanıt: Belediye bünyesinde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesinde ‘terör örgütü irtibatı’ olan çalışan bulunduğunu iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz.”

Fotoğraf: ANKA

‘Belediyelerde terör soruşturmaları’ adı altında basın toplantısı düzenleyen Soylu, İBB’de işe alınan 1668 kişi veya onların yakınlarının ‘terör örgütü irtibatı’ bulunduğunu, ‘irtibatlı’ kişilerden altısının ‘PKK/KCK’lı olduğunu belirlediklerini iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soylu’nun önceki açıklamalarını hatırlatarak şunları demişti: “‘Toplamda 700 terörist tespit ettik’ dedi. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı ve hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla sonuç bulmuştur. Yalanı tescilli bir insandır.”

İBB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımlar tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapılmaktadır. Hatta sayın bakanın ilk açıklamasında ifade ettiği 557 terörist çalışıyor açıklaması da dahil sayın valilik ve bakanlığa yazdığımız yazılar halen cevap beklemektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin Eylül 2019 tarihinde aldığı karar gereği, Eylül 2019-Nisan 2021 arasında arşiv araştırması, güvenlik soruşturması yapılması kanunen mümkün değildir. Bu tarihler arası haricinde işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebi yapılmış, bugüne kadar 15 bin 277 tanesine cevap alınmıştır. İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arşiv araştırması talebi 30 iş günü içerisinde cevaplanması gerekirken taleplerimiz ortalama 90 günün üzerinde cevaplanmaktadır. 180 günden fazladır cevap beklediğimiz 33 kişi vardır. Bu durum işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşa sunumu konusunda kurumlarımızı çok zorlamaktadır.

’64 kişide terörle ilişkili suç unsuruna rastlandı, aynı gün iş ilişkileri sonlandırıldı’

Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır. Bunlardan üçü 2019 öncesi girişlidir. Bu raporların sadece 22’sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir.

‘Milli güvenlik konusundaki hassasiyetimiz tartışmaya kapalıdır‘

Birçok asılsız suçlama da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur etmiştir. Örneğin; bu dönemde gazetelerde 33 çalışana ilişkin haberler yapılmış, bu çalışanların 15’inin arşiv araştırması dahi temiz gelmiştir. Halen çalışmaktadırlar.

Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır. Milli güvenlik konusundaki hassasiyetimiz vatan sevgimizle beslenen yönetim kültürümüz gereği tartışmaya kapalıdır.”