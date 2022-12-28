Akşener, İmamoğlu’nu destekleyenlerin maillerini almış: Endişelerinizi anlıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen gençlerin attığı maillere videolu cevap verdi: “Endişelerinizi anlıyorum, mesajınızı aldım.”

Akşener, maillere Instagram’dan cevap verdi.

İmamoğlu’na verilen ceza sonrası ‘altılı masa’nın adaylığına dair bir tartışma başlamıştı. Akşener’in Saraçhane’de İmamoğlu’nu işaret ettiği iddia edilirken, CHP’den “İç işlerine karışılmamalı“ açıklamaları gelmişti. Akşener’se FOX TV’de katıldığı programda İmamoğlu’nun ittifakın belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, Saraçhane tavrının temelinde bunun yattığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla görüşmelerini de anlatan Akşener, burada Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce “Aday gösterirseniz destekleriz” dediğini aktarmıştı.

Karşılıklı açıklamaların dün iki lider toplanmış, görüşmenin olumlu geçtiği bildirilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimaline karşı İmamoğlu’nu destekleyen gençler, 25 Aralık’ta Akşener’e “‘Mücadelemiz de şarkımız da burada bitmeyecek’ diyen tüm gençler adına” sloganıyla mail atma kampanyası başlatmıştı.

‘Sayın Meral Akşener’e Çağrı’ başlıklı mailde İmamoğlu’nun ismi geçmeden ‘Kazanacak aday’ vurgusu hatırlatılarak “Akla yatkın, doğru olan kararı vereceğinize inanıyor ve size güveniyoruz” deniyordu.

‘Bunu bir söz olarak kabul edin‘

Akşener, kampanyaya Instagram’dan yayınladığı bir videoyla cevap verdi.

Partisinin adresine 1500’den fazla mail geldiğini, söyleyen Akşener, şunları dedi: “Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum, mesajınızı aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.”