Akşener’den ‘kazanacak aday’ vurgusu: Bu iç işe karışmak değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ”Başka partinin iç işine karışmamalı” sözlerine ”Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız” yanıtını verdi.

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FOX TV’ye konuk olan Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

*İmamoğlu kararı tamamen Erdoğan’ın kararıdır.

*İmamoğlu’nun ceza aldığı gün Kılıçdaroğlu’nu aradım telefonu kapalıydı, uçakta zannettim. Bir kalabalık güç oluşturmak istedim, liderleri aradım. Bu arkadaşları izin almak için aramadım. CHP üyesi olarak seçilebilirler ama sorumlulukları hepimize ait. Onlar iki siyasi partinin seçtirdiği belediye başkanlarıdır.

*Normalde Kılıçdaroğlu’nun söylediği söz, oraya gitmekle alakalı değil. Oraya gitmekle ilgili sözler ‘kurmaylar’dan geldi.

*Yavaş ve İmamoğlu’yla ilgili sözler benim bir buçuk sene önce Kılıçdaroğlu’nu ziyaretimde söylediğim bir söz. Gazetecilerle toplantıda Kılıçdaroğlu bu sözünü burada söyledi. Burada bir siyasi partinin içişlerine karışma gibi bir durum yok. ‘Şunu görevden al’ desem öyle olurdu. Ancak benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız.

*Aday olmayı istemek herkesin hakkı. Kılıçdaroğlu da isteyebilir. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masaya gelsin görelim. Gelmeden konuşamayız.