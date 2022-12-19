Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in sözlerine yanıt: Başka partinin iç işine karışmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını verdi.

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Aralık başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

Bu sözlere yanıt niteliğinde ilk açıklamaysa Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’tan gelmişti. Toprak ‘her partinin kendi içerisinden aday belirlemesinin doğal olduğunu ve partilerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağını’ belirtmişti.

Ankara’da televizyon temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözleriyle ilgili “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Adaylık konusunda kararı ‘altılı masa’ verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. Altı lider ‘Aday sizsiniz’ derse elbette adayım” dedi.

CHP lideri “Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısını Almanya’da öğrendim” dedi.