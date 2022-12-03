Akşener: İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına ‘hayır’ demeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan herhangi birisinin cumhurbaşkanı adayı olması halinde destek vereceklerini söyledi.

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Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ya da adaylarının yeni yılda açıklanması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’yla birlikte Yavaş ve İmamoğlu da öne çıkan isimler.

Habertürk yayınında konuşan Akşener, Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylığı hakkında şunları söyledi: “Aleni bir biçimde bunu ben ‘altılı masa’nın mensuplarına da söylemiştim, eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz ‘hayır’ demeyeceğiz”.

Adayla ilgili kriterlerinin belli olduğunun da altını çizen Akşener, “O masadan bir adayın çıkması lazım. O adayın kazanması ve kazandırılması lazım” dedi.

‘Altılı masa’dan kalkmayacaklarını söyleyen Akşener, “O masanın seçmeni, eğer biz birbirimize düşersek, inatlar uğruna yanlış olursa, o zaman hepimizin saçını başını yolar” diye konuştu.