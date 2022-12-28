Turkcell için ‘usulsüzlük’ iddiası: Kamu yatırımını halka arz edecek

Turkcell yönetimi, sermayesinin tamamına sahip olduğu Global Tower şirketini borsada halka arz etmeye hazırlandığını duyurmuştu. Şirketin bu işleminin mevzuatlara aykırı olduğu, sonucunda kamuya ait bir yatırımın özel sermayeye geçeceği öne sürüldü.

Turkcell yönetimi, bağlı şirketini halka arz edecek. (Turkcell)

Turkcell’in kurucu ortakları Telia ve Çukurova Holding’e ait hisseler yaklaşık iki yıl önce Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınmış, böylece Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissedarı olmuştu. Varlık Fonu’nun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor.

Habertürk’ten Güntay Şimşek bugünkü yazısında Turkcell’in hazırlandığı halka arz işleminin mevzuatlara uygun olmadığını öne sürdü.

Buna göre Turkcell yönetimi, imtiyaz süresi bittikten sonra işler halde devlete teslim etmesi gereken bir altyapı yatırımını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) onayı olmadan, imtiyazlara aykırı şekilde Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi/Global Tower adında ayrı bir şirket haline getirip bilanço dışına çıkardı.

Bu şirket, baz istasyonlarının yer aldığı kuleler için kurulurken, diğer iki büyük GSM operatörü Türk Telekom ve Vodafone’a böyle bir hak tanınmadığı belirtildi.

Turkcell bilanço dışına çıkardığı bu şirketi şimdi de yurt içi ve yurt dışı borsalarda halka arz etmek istiyor.

Şirket bunu beş gün önce KAP’ta açıklamıştı: “Yönetim Kurulumuz Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi’nin (Global Tower) paylarının bir kısmının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, piyasa koşullarına bağlı olarak, yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında halka arzına ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.”

Ulaştığı sektör kaynaklarının, bu girişimin yasal bir dayanağı olmadığını öne sürdüğünü kaydeden Şimşek, endişelerini şöyle sıraladı: “Gelecek yıllarda devletin olması gereken bir mülkiyet veya hak, halk arz girişimi gerçekleşirse özel sektöre, Turkcell hissedarlarına intikal edecek. Ayrıca tartışmalı halk arz olması sebebiyle de küçük yatırımcı için de mağdur olma riski söz konusu…”