Ankara’daki Gezi eylemleri davası: 23 sanığa ceza çıktı, 3 sanık beraat etti

Ankara’da, Gezi Eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında 2016 yılında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 23’üne, farklı suçlardan 10 aydan 13,5 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan sadece Bayram Dalyan ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan ceza alırken, üç sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Ankara’daki Gezi Parkı olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 26 sanıklı davada karar açıklandı. Fotoğraf: DHA

Ankara’daki Gezi eylemleri nedeniyle dava, 2016’da, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Savcılık, 2020’de esasa ilişkin mütalaasını sunarak, tamamı tutuksuz sanıklardan sadece bir sanığa ‘örgüt üyeliği’ suçundan ceza talep ederken 25 sanık hakkında ise aynı suçtan beraat talep etti.

İki yıl önceki mütalaada, sanıklar için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘terör örgütünün propagandasını yapma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından ceza talep edildi.

Savcı, ek mütalaa ile ceza istedi

Savcılık, 22 Nisan 2022’de mahkemeye ek mütalaa sundu. Savcı, önceki mütalaayı değiştirerek, sanıklar Akın Can, Ali Yılmaz, Batuhan Uluergüven, Bayram Dalyan, Birkan Sabaz, Can Deliduman, Can Eroğlu, Cevahir Özkan, Erdal Kozan, Eren Tayşan, Gizem Bayram Bozkurt, Gülşah Öztürk Koçak, Hakan Keskin, Hazal Kesimer, Hikmet Tanıl, Hüseyin Arlıer, İbrahim Akyol, Mahir Çağlar, Mazlum Demir, Mert Atmaca, Osman Nuri Orhan, Sonel Temel, Şahin İmğa, Tamer Morkoç, Yoldaş Aydın ve Yusuf Can Yıldırım hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıklar Eren Tayşan, Mazlum Demir ve Yoldaş Aydın için ayrıca ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçundan da ceza talep etti.

Dalyan beraatini istedi

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına, hakkında terör örgütü DHKP/C’nin Ankara sorumlusu olduğu yönünde tanık ifadeleri bulunan sanık Bayram Dalyan ile sanık avukatları katıldı. Sanık Dalyan, örgüt üyesi olmadığını, hakkında beyanda bulunan gizli tanık ile tanık A.K.’nın iddialarını kabul etmediğini söyledi. Dalyan, tüm suçlamalardan beraatını talep etti. Ardından söz alan bazı sanık avukatları müvekkilleri yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Bayram Dalyan’a, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 13,5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık hakkındaki ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol şartının devamına hükmetti. Mahkeme, 22 sanığı ise farklı suçlardan 10 aydan 4 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklar, Batuhan Uluergüven, Can Deliduman ve Eren Tayşan ise tüm suçlardan beraat etti.