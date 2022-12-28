CHP’li vekil paylaştı: Bölge müdüründen gümrük memuruna toplantıda tokat

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna tokat attı.

Görsel: Twitter

CHP Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan’ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı videoyu paylaştı.

Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u da etiketlediği paylaşımında şunları dedi: “Bu ne rezalet Mehmet Muş!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi.”

Videoda bir toplantıda konuşan Erdoğan, ayakta duran iki memuru göstererek, “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş” diyor be sonra bir memura tokat atıyor.

Bu ne rezalet!? @mehmedmus @ticaret



Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür?



Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi.#Gümrükmemurlarıyalnızdeğildir pic.twitter.com/Ll7Pfr99wt — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) December 28, 2022

GÜM-SEN: Çok onur kırıcı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜM-SEN) görüntülere Twitter’dan tepki gösterdi.

Sendika’nın açıklaması şöyle: “Bölge Müdürü gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir. Bu işin peşini bırakmayacağız.”