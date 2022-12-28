Bakan Kurum’dan poşet ‘müjdesi’: Ne dediysek o

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ‘müjdesi’ verdi. Buna göre vatandaşlar için fiyat değişmedi, marketler devlete 38,5 kuruş ödeyecek.

Murat Kurum: Poşet fiyatları değişmedi. (AA)

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet için geri kazanım ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı. Çevre Bakanlığı zammın vatandaşlara yansımayacağını duyursa da sosyal medyada zam haberi farklı yorumlanınca, Bakan Kurum topa girdi.

Murat Kurum Twitter’daki paylaşımında şunları yazdı: “Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o!”