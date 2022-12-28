EYT düzenlemesi: Yaş sınırı yok, 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurdu.

Düzenleme, 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara veren Meclis’te kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

* Uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik.

* Artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

* Yaptığımız düzenleme sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.

* Emeklilik kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

* Düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

* Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

* Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

* Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçiydi.