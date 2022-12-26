Çalışma bakanı, EYT düzenlemesinde kendisini ve Erdoğan’ı tekrarladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.

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Dün Haber Global’e konuşan Bakan Bilgin, düzenlemenin takvimiyle ilgili “Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız, yani önümüzdeki hafta Meclis’e gitmiş olur” dedi.

Ancak geçen hafta TBMM, AKP’nin kabul edilen grup önerisiyle 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara vermişti.

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenleme için “Arzumuz yılbaşından önce gündemden çıkarmak” demişti.

AA’nın haberine göre Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamasına paralel olarak düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyleyen Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, “O gün açıklanacak” dedi.

Bilgin, “Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz” sorusunaysa, “Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak” yanıtını verdi.

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

10 Kasım’da TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti: ”Buna göre çalışmalar yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak.”

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT’yle ilgili tasarı planlarında geri adım atabileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se 9 Aralık’ta “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz” demişti.

AA’ya konuşan AKP kaynakları, düzenlemenin aralıkta görüşülemeyebileceğini söylemişti.