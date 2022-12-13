Bakan Bilgin, EYT için ‘aralık sonu’nu işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle ilgili “Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis’e götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz” dedi.

Vedat Bilgin. Fotoğraf: AA

Bilgin, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilgin, EYT ile ilgili çalışmanın aralık sonunda biteceğini umduklarını belirtirken EYT’li sayısının her ay değiştiğini söyledi.

Bakan Bilgin, şunları dedi:

* EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım.

* EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz.