Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu ay sonuna kadar EYT’yi neticelendireceğiz. 2023’e bu işi masamızdan kaldırarak gireceğiz” dedi.

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Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Antalya’daki sel) KOSGEB’den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır

* Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.

* (Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.

* Bu ay sonuna kadar EYT’yi neticelendireceğiz. 2023’e bu işi masamızdan kaldırarak gireceğiz.

* AKP ve MHP’nin oyu Meclis’te anayasa değişikliği için yeterli değil. Diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Temennimiz parlamentodaki diğer partilerin desteğiyle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşmak.

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

10 Kasım’da TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti: ”Buna göre çalışmalar yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak.”

Geçen hafta sonu Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT’yle ilgili tasarı planlarında geri adım atabileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se 9 Aralık’ta “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz” demişti.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan AKP kaynakları, düzenlemenin aralıkta görüşülemeyebileceğini söylemişti.