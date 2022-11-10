Nebati: EYT düzenlemesi 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, uzun süredir EYT için aralıkta bir çözüm getirileceğini söylüyordu.

TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Bakan Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı: ”Buna göre çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bütçe görüşmeleri var. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak. EYT’nin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.”