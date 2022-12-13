EYT’de sarkmanın gerekçesi asgari ücret görüşmeleri mi?

ALTAN SANCAR

Uzun yıllardır beklenen emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına dair kanun teklifinde sona gelinirken, düzenlemeye işveren kesiminin de itirazlarının olduğunu belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları tarafından işverenin ‘ağır yük’ vurgusu yaptığı, asgari ücret görüşmelerini hatırlattığı için teklifin sarkıtıldığı iddia edildi.

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EYT’lilerin beklediği düzenlemeye ilişkin çalışmalar devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 bütçesini işaret ederek düzenleme ile bütçenin yıl sonuna yetişmeyeceğini dile getirdiği belirtiliyor. Bakanlık kaynakları, bütçe hesabının etkilenmemesi için formül arayışlarının devam ettiğinin altını çiziyor. Öne çıkan formüller arasında yaş sınırı belirlenmesi veya yıllara göre kademelendirmenin olduğu belirtiliyor.

Bakanlık iki ayrı çözüm formülü üzerinde çalışıyor

Düzenleme ile kamuda çalışan çok sayıda personelin de emekliliğe ayrılacağını hatırlatan kaynaklar, toplu emekliliğin hazineye ‘ağır yük’ getireceğini düşünüyor. Bakanlığın bu nedenle iki ayrı çözüm formülü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre Türkiye’de 4 milyon fazla EYT’li bulunduğu belirtiliyor. Bu hesaplamaların paylaşıldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı da kademeli emekliliğin ‘daha doğru’ olacağını düşünüyor. Kademelendirmenin ise prim gün sayısı üzerinden yapılması bekleniyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işveren temsilcileri arasında yapılan görüşmelerdeyse asgari ücret takviminin beklenmesinin daha sağlıklı olacağı fikrinin öne çıktığı öğrenildi.

Bakanlık temsilcileri ile görüşen işveren temsilcilerinin, asgari ücretteki artış ile birlikte kıdem tazminatlarının ödenmesinin art arda gelmesi durumunda zorlanacaklarını ilettikleri belirtiliyor.

Bakanlık kaynaklarının aktardığına göre, işverenden gelen bu itiraz nedeni ile EYT’de son sözün söylenmesi için asgari ücretin belirlenmesi beklenecek. Buna göre işveren ile işçi temsilcileri arasındaki görüşmeler ile önce asgari ücret belirlenecek, ardından EYT konusunda son söz söylenecek.

Kaynaklar, asgari ücretteki artış ve devletin üstleneceği sorumluluk belirlendikten sonra EYT’de uygulanacak son formüle karar verilmesinin de ‘daha sağlıklı’ olduğunu belirtiyor. Burada da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın devreye girerek Kredi Garanti Fonu üzerinden işverenleri finanse etmesi üzerinde duruluyor.