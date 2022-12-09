Erdoğan, EYT tasarısında kapsamı daraltabilir

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tasarı planlarında geriye dönebileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirdi.

EYT tasarısı Erdoğan’a bütçeyi düşündürdü. (Reuters)

Kaynaklar, bütçe üzerindeki baskılar nedeniyle Erdoğan’ın EYT’de daha az kişiyi kapsayacak alternatif bir plan üzerinde çalıştığını belirtti.

Buna göre nihai karar, pazartesi günkü kabine toplantısında verilecek.

Kaynaklar, alternatif planların içerisinde en yaşlı çalışanlara erken emeklilik sunulmasının bulunduğunu söyledi.

Orijinal planın maliyetinin 250 milyar lirayı aşacağı belirtilirken, şu andaki planının mağdur durumdakilerin yüzde 60’ını karşılayacağı tahmin ediliyor.

EYT süreci

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’yle ilgili düzenlemenin bu ay Meclis’e geleceğini söylemişti: “Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman, ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.”