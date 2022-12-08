Çalışma bakanından EYT açıklaması: İnşallah ocak ayına sarkmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bu ay Meclis’e geleceğini söyledi: “Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman, ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.”

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Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi için konuşan Bilgin, şunları dedi:

* Biz asgari ücrette ciddi düzenleme yatığımız zaman bütün işçilerin aldıkları ücret düzeyi farklılaşıyor. Ücret düzeyleri yukarıya doğru tırmanıyor. Dolayısıyla asgari ücret ve siyaseti diğer ücretleri belirleyen bir etki yaratmaktadır. Biz asgari ücreti ne kadar gerçekçi rakamda belirlersek, asgari ücrete yakın çalıştırılan emekçilerin ücretleri de yukarıya doğru çıkacaktır.

* EYT konusu Türkiye’nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarım, beni arayan gazeteci tanıdıklarım, kendilerini EYT’li olarak tanımlayan yurttaşlarımız hep şu soruyu soruyorlar, ‘EYT meselesi ne olacak, niye uzuyor?’. Uzamasının nedeni herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık. Çünkü meselenin bir boyutu bildiğimiz gibi iş adamlarının kıdem tazminatı. Bu mesele hep devlet açısından ele alınan bir konuydu, fakat doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren diyor ki ‘Benim çalışanlarımın, iş tecrübesi gelişmiş adamlar, yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşük 10. Büyük işletmelerde daha fazla. Biz bunları kaybetmek istemeyiz. Bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız? Bir de diyor ki, kamuoyunda tartışılan şeyler bunlarla ilgili duyumlar. Başka teklifte bulunanlar, şunu öteleyin diyenler oluyor.

* Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Biliyorsunuz, 8 Eylül 99 öncesi işe girenleri, onları kapsıyor. Fakat o zaman bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş, evrakları bulunamıyor. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman, ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım.

* En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu kapsamın genişlemesi, biliyorsunuz. Burada üç tane kriter var. Mevcut emeklilik sisteminde. Bunları bugün komisyonda da söyledim, bugün yaş şartı olmasaydı, haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan ve çalışma bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacağım.